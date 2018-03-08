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Hatay’a giriş yapan komandolar sınır birliklerine ulaştı

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla Hatay’a sevk edilen komandalar sınır birliklerine ulaştı.

Hataya giriş yapan komandolar sınır birliklerine ulaştı

08 Mart 2018 19:46

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Harekata destek için zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlarıyla komandolar, Hatay’ın sınır birliklerine sevk ediliyor.

Çeşitli birliklerden gelen komandolar, akşam saatlerinde Hatay’a giriş yaptı. Komandoları taşıyan dev konvoyu yolda gören vatandaşlar bayraklarla, araçlar ise korna çalarak karşıladı. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan komandolar sınır birliklerine ulaştı.  

 

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