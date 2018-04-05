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Hatay'a 'Zeytin Dalı Sınır Kapısı'

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'e insani yardımların kolaylaştırılması için Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Hamam Mahallesi'ne yapılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 2 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Hataya Zeytin Dalı Sınır Kapısı

05 Nisan 2018 17:24
Hatay'a 'Zeytin Dalı Sınır Kapısı' - Tıkla İzle

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda Afrin'e insani yardımların kolaylaştırılması için Hatay'ın Kumlu ilçesine gümrük kapısı yapılması kararlaştırıldı. 

Hamam Mahallesi'ne yapılması planlanan gümrük kapısının isminin “Zeytin Dalı Gümrük Kapısı” olarak planlandığı bildirildi.

Mahallenin çevresindeki karayolu alt yapısının uygun olduğu, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığı belirtildi.
Kapının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması ön görülüyor.  

Adem Karagöz

 

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