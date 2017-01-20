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Hatay'da 10 araç kundaklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı 4 ayrı mahallede toplam 10 araç kundaklandı. Yanan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Hatayda 10 araç kundaklandı

20 Ocak 2017 12:02

Alınan bilgiye göre, sabah karşı 03.00 sıralarında Reyhanlı’nın Bayır, Fidanlık, Adabucak ve Mustafa Kemal mahallelerinde henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2'si Suriye uyruklu kişiye ait toplam 10 otomobil ve minibüs kundaklandı.

Herkesin evinde uyuduğu sırada yaşanan olayda çıkan gürültüyü duyan vatandaşlan itfaiye ve polisi aradı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi yanan araçları söndürdü.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri de incelemesini sürdürüyor.

Bu arada aracı yanan Mustafa Sasunlu, iki aracının yandığını fark ettiğini ve itfaiyeye haber verdiklerini, belirterek, failin en kısa sürede yakalanmasını beklediklerini söyledi.
İki aracı yanan Ahmet Şanverdi ise aküden çıkan patlama sesi ile uyandıklarını vurgulayarak, herkesin uyuduğu sırada araçların yakıldığını ve aynı kişinin daha sonra mahallede başka araçları da kundakladığını öğrendiklerini anlattı. 

Etiketler: araç kundaklama, Hatay


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