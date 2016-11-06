Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri ilçedeki Çevlik Limanı'nda demirleyen yat görünümlü 12 metrelik "Melissa" isimli teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 106 mülteciyi yakaladı.

Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenilen Suriye uyruklu mültecilerin, sınır dışı işlemleri için Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderileceği belirtildi.

Mültecileri yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine götürmek istediği belirtilen 2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hikmet Say

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