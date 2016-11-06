Diğer
Kategoriler

Hatay'da 106 mülteci yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye uyruklu 106 kişi yakalandı.


06 Kasım 2016 12:17

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri ilçedeki Çevlik Limanı'nda demirleyen yat görünümlü 12 metrelik "Melissa" isimli teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 106 mülteciyi yakaladı.
Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenilen Suriye uyruklu mültecilerin, sınır dışı işlemleri için Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderileceği belirtildi.

Mültecileri yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine götürmek istediği belirtilen 2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Hikmet Say
HATAY 

Etiketler: Hatay, mülteci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!