Hatay’da 2 kilogram takoz esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Reyhanlı-Antakya karayolu üzerinde oluşturulan Narlıca Uygulama Noktası’nda bir araçta yapılan aramada 2 kilogram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğünde görevli iken FETÖ/PDY soruşturmasında açığa alınan polis memuru H.G. (34) ile M.K. (36), E.B. (37), D.C. (40) ve M.C. (31) gözaltına alındı.

Şahısların, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularında esrarı Reyhanlı’da M.K.’ye satacakları ve satış karşılığında yaklaşık 10 bin lira alacaklarını ifade ettikleri belirtildi.

Sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

Satuk Buğra Güney

