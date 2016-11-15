Antakya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 polisin yanı sıra özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen ”Huzur Operasyonu”nda Altınçay, Emek Mahalleleri, Çadır ve Çalgı sokaklarında belirlenen noktalarda şüpheli kişi ve otomobiller yönelik denetim yapıldı. Mahalle, sokak giriş ve çıkışları, ana arterler başta olmak üzere belirlenen noktalarda şüpheli kişi ve otomobillere, yönelik denetim yapılarak şüpheli şahıslar ve araçlar hakkında işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri bu tür uygulamaların İl genelinde sürekli olarak yapılacağını belirtti.

Adem Karagöz