Edinilen bilgiye göre, Kısık mevkisinde akaryakıt işleriyle uğraşan M.A.’ya ait iş yerine emniyet müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskın sırasında M.A. (26), R.A. (38), M.Ç. (37), M.Ç. (24), C.E. (38), Ş.Ö. (39) ve F.K (37) gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıt yakalanan iş yeri mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A. (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.