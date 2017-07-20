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Hatay’da 47 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 47 Suriyeli yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatayda 47 kaçak göçmen yakalandı

20 Temmuz 2017 17:16

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Çevre Yolu’nda bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube ekipleri, Reyhanlı Yolu Kavşağında durdukları 31 MB 812 plakalı araçta yapmış oldukları kimlik kontrolünde yasadışı yollarla Türkiye’ye geçiş yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 47 göçmen yakaladı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde GBT ve parmak izi alınan Suriye uyruklu şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi. 

İsmet Biçen

Etiketler: göçmen, Hatay


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