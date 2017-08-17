Hatay'da 80 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Reyhanlı Çevre Yolu’nda bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Reyhanlı Yolu Kavşağı'nda durdurdukları 31 ZF766 plakalı araçta yapmış oldukları kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçiş yaptıkları belirlenen 27’si çocuk Suriye uyruklu toplam 80 göçmeni yakaladı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde GBT ve parmak izi alınan Suriye uyruklu şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili Ş.T. (32) ve E.A. (32) ise gözaltına alındı.

İsmet Biçen