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Hatay'da Afrin şehitlerine saygı, Mehmetçiğe moral yürüyüşü

Hatay’ın Yaylağı ilçesinde kaymakamlık ve Yayladağı Belediyesi'nce Afrin şehitlerine saygı Mehmetçiğe moral yürüyüşü düzenlendi.

Hatayda Afrin şehitlerine saygı, Mehmetçiğe moral yürüyüşü

16 Şubat 2018 15:33

Cuma namazı sonrası kent meydanında toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak ilçe emniyet müdürlüğüne kadar yürüdü.

Kaymakam Ömer Faruk Yüce, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, her zaman devletin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, operasyonun zaferle sonlanacağını belirtti.
Yürüyüşe, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, siyasi parti başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüş Kuran-ı Kerim tilaveti ile dualar yapılmasının ardından son buldu.

Adem Karagöz
 

 

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