Hatay'da Afrin'de görev yapan askerlere destek konvoyu

Konvoy öncesinde Afrin harekatına katılan askerler için Fetih suresi okundu. Sadece Türk bayraklarının yer aldığı konvoyda vatandaşlar arabalarına bağladığı ve ellerinde taşıdığı Türk bayraklarıyla Hüseyin Özbuğday Ortaokulu'ndan başlayarak Antakya içerisinde tur attı. Narlıca Hudut Tugay Komutanlığında son bulan konvoy, polis noktasında görevli Özel Harekat Polislerine Türk bayrağına sarılı Kuranı Kerim verilmesiyle sona erdi.

Grup adına açıklama yapan Ömer Bilgin, Afrin operasyonunu yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine halkın yanında olduğunu haykırmak istediklerini söyledi.

Farklı görüşlerden ve ideolojilerden kişilerin bu konvoya katıldıklarını belirten Bilgin, "Bugün buraya çok farklı görüşlerden, farklı ideolojilerden, farklı siyasi anlayıştaki arkadaşlarla bir araya geldik, toplandık. Tek bir amacımız var. Oda şuanda devletimizin içerisinden geçtiği zor bir durum var. Çok şükür sınırlarımızın ötesine geçtik devlet olarak. Burası Hatay. İlk kurşunun Kurtuluş Savaşında atıldığı yer. Dolayısıyla bizde Hatay halkı olarak devletimizin, milletimizin özellikle şuan Afrin operasyonunu yapmakta olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin halk olarak yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istedik. Vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmak istedik. Bunun için buraya toplandık. Ve birazdan konvoyumuz yola çıkacak" dedi.

Satuk Buğra Güney

