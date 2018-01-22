Diğer
Kategoriler

Hatay'da Afrin'de görev yapan askerlere destek konvoyu

Hatay'da bir grup vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek olmak amacıyla konvoy düzenlendi.

Hatayda Afrinde görev yapan askerlere destek konvoyu

22 Ocak 2018 15:04
Hatay'da Afrin'de görev yapan askerlere destek konvoyu - Tıkla İzle

Konvoy öncesinde Afrin harekatına katılan askerler için Fetih suresi okundu. Sadece Türk bayraklarının yer aldığı konvoyda vatandaşlar arabalarına bağladığı ve ellerinde taşıdığı Türk bayraklarıyla Hüseyin Özbuğday Ortaokulu'ndan başlayarak Antakya içerisinde tur attı. Narlıca Hudut Tugay Komutanlığında son bulan konvoy, polis noktasında görevli Özel Harekat Polislerine Türk bayrağına sarılı Kuranı Kerim verilmesiyle sona erdi.
Grup adına açıklama yapan Ömer Bilgin, Afrin operasyonunu yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine halkın yanında olduğunu haykırmak istediklerini söyledi.

Farklı görüşlerden ve ideolojilerden kişilerin bu konvoya katıldıklarını belirten Bilgin, "Bugün buraya çok farklı görüşlerden, farklı ideolojilerden, farklı siyasi anlayıştaki arkadaşlarla bir araya geldik, toplandık. Tek bir amacımız var. Oda şuanda devletimizin içerisinden geçtiği zor bir durum var. Çok şükür sınırlarımızın ötesine geçtik devlet olarak. Burası Hatay. İlk kurşunun Kurtuluş Savaşında atıldığı yer. Dolayısıyla bizde Hatay halkı olarak devletimizin, milletimizin özellikle şuan Afrin operasyonunu yapmakta olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin halk olarak yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istedik. Vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmak istedik. Bunun için buraya toplandık. Ve birazdan konvoyumuz yola çıkacak" dedi. 

Satuk Buğra Güney
 

Etiketler: konvoy

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç