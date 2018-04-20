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Hatay’da aşırı yağış, sele neden oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikleti ile sel sularına kapılan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı.

Hatayda aşırı yağış, sele neden oldu

20 Nisan 2018 22:05

Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağış sele neden oldu. Motosikleti ile sel sularına kapılan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağanak yağıştan dolayı bazı ev ve iş yerlerini su basarken vatandaşlar ise araçlarıyla birlikte sele dönüşen yağmur sularının ortasında mahsur kaldı.
Yaklaşık bir saat aralıksız yağan sağanak yağış dolayısıyla maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sel sularında mahsur kalanların yardımına koştu.  

Adem Karagöz

Etiketler: aşırı yağış, Hatay

 

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