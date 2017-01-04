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Hatay’da bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hatay’da Amanos kırsalında bulunan 3 ilçeye ait farklı bölgeler 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hatayda bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

04 Ocak 2017 11:31

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliğinin sağlanması maksadıyla, Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerde 5 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren 20 Ocak 2017 Cuma günü dahil olmak üzere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Hatay Valiliği tarafından özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin şunlar kaydedildi:
“Edikli Tarla mevkii, Sarnıç Tepe, Ardıçlı Tepe, Üçkaya Tepe, Kuşçu Tepe, Daz Dağı, Duranın Yurdu, Koyun Eğreği, Tepe bölgeleri içinde kalan; Çatköy Mahallesi, Tohtak Mahallesi, Kapılı Mahallesi, Namaztaşı Mahallesi, Saylağın Yaylası, İkidipli Yaylası, Akelma Yaylası, Devehayması Yaylası, Macıklı Yayla, Balarmut Yaylası, Yatak Yayla, Mıtıklar Yaylası, Bülke Yaylası, Ufakalıç Yaylası, Gazelli Yayla, Küftarla Yayla, Koscak Yayla, Çatnergis Yaylası, Karamezra Yaylası, Domuzdamı Yaylası bölgeleri ve bölgenin kırsalında kalan alanlarda 05 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren 20 Ocak 2017 Cuma günü dahil olmak üzere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından belirtilen süre içerisinde yukarıda adı geçen özel güvenlik bölgelerine girmemeleri önemle rica olunur.”
 

Etiketler: Hatay


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