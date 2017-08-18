Hatay'da çatışma: PKK Diyarbakır sorumlusu öldürdü

Piyada Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Diyarbakır’dan İskenderun’a tayini çıktığı burada görev yaparken Diyarbakır Sorumlusunu öldürdüğü için ödül aldığı kaydedildi.

Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada uzman çavuş Abdullah Akdeniz yaralandı. Yaralanan Akdeniz, ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve bir çocuk sahibi olan şehidin acı haberi ise Osmaniye’nin Tozluyurt Yaylası'nda olan annesi Emine ve babası Mustafa’ya yetkililer tarafından verildi. Şehidin Düziçi ilçesi Gümüş Köyü’nde ki babasının eviyse Türk Bayraklarıyla donatılırken aile yakınları baba ocağına gelip aileye başsağlığı diledi.

Şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz’in eşi Mükerrem’in hamile olduğu ve toplam 8 kardeş oldukları öğrenildi.

Resul Özdil