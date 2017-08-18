Diğer
Kategoriler

Hatay'da çatışma: PKK Diyarbakır sorumlusu öldürdü

Hatay’ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Abdullah Akdeniz’in acı haberi Osmaniye’deki baba ocağına ulaşırken bölücü örgütün Diyarbakır sorumlusunun öldürdüğü öğrenildi.

Hatayda çatışma: PKK Diyarbakır sorumlusu öldürdü

18 Ağustos 2017 07:43
Hatay'da çatışma - Tıkla İzle

Piyada Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Diyarbakır’dan İskenderun’a tayini çıktığı burada görev yaparken Diyarbakır Sorumlusunu öldürdüğü için ödül aldığı kaydedildi.

Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada uzman çavuş Abdullah Akdeniz yaralandı. Yaralanan Akdeniz, ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve bir çocuk sahibi olan şehidin acı haberi ise Osmaniye’nin Tozluyurt Yaylası'nda olan annesi Emine ve babası Mustafa’ya yetkililer tarafından verildi. Şehidin Düziçi ilçesi Gümüş Köyü’nde ki babasının eviyse Türk Bayraklarıyla donatılırken aile yakınları baba ocağına gelip aileye başsağlığı diledi.

Şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz’in eşi Mükerrem’in hamile olduğu ve toplam 8 kardeş oldukları öğrenildi. 

Resul Özdil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç