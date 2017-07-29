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Hatay’da çıkan orman yangını sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını 2 gündür devam ediyor. Söndürme ekipleri yangını kontrol almak için havadan ve karadan çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Hatayda çıkan orman yangını sürüyor

29 Temmuz 2017 10:19

Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çökek Yaylası mevkisi Beşikgöl bölgesinde başlayan orman yangını iki gündür devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için orman yangını söndürme ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, söndürme çalışmalarına karadan 25 arazöz, 4 dozer, 1 greyder olmak üzere 9 yer ekibinden oluşan 150 personelin katıldığını, 2 uçak ve 5 yangın söndürme helikopterleri ile de havadan müdahale edildiğini söyledi.
Yangının kuzey ve güney bölgelerinin tutulduğunu belirten Ketmen, doğu batı istikametinde eğimli ve kayalık derin dereler olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale edebildiklerini vurguladı.

Yangının ilk günü akşam saatlerine kadar söndürme çalışmalarına katılan uçak ve helikopterler havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına ara verirken yangının ikinci günü sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başlatıldı.

Gece boyunca karadan kontrol altına alınmaya çalışılan yangında yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.  

Necati İvgin


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