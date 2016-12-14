Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Hatay’da yoğun sisin etkisiyle kontrolü kaybedilen otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada anne Fatma Arslan hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Arslan ve biri 1 yaşında iki çocuk ise ağır yaralandı.

Hatayda feci kaza: 1 ölü, 2si çocuk 3 yaralı

14 Aralık 2016 08:13

Kaza Yayladağı-Antakya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Arslan yönetimindeki 31 N 553 plakalı araç, Antakya istikametine doğru seyir halindeyken,yoğun sisin de etkisiyle Şenköy mahallesi yakınlarında kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde bulunan Fatma Arslan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Arslan (30), çocukları Elif Arslan (1) ve İzzet Arslan (4) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araç içerisine sıkışan sürücü kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak Antakya Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Görgü tanıkları: "Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde savrulmuş ve ağır yaralanmışlardı. Ayrıca Emniyet Kemeri takılı olmadığı için hava yastıkları açılmamıştı" dedi. Kaza sonucu hayatını kaybeden iki çocuk annesi Fatma Arslan Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi ve cenaze işlemlerinin ardından Yayladağı ilçesi Çabala Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede, Fatma Arslan’ın annesi ve ailesinin feryadı yürekleri dağladı.

4 yaşındaki İzzet’in durumunun iyi olduğu, fakat baba Mehmet Arslan ve 1 yaşındaki kızı Elif’in hayatı tehlikeyi henüz atlatamadıkları, yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (MT-GD)

Etiketler: Hatay, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç