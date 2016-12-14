Kaza Yayladağı-Antakya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Arslan yönetimindeki 31 N 553 plakalı araç, Antakya istikametine doğru seyir halindeyken,yoğun sisin de etkisiyle Şenköy mahallesi yakınlarında kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde bulunan Fatma Arslan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Arslan (30), çocukları Elif Arslan (1) ve İzzet Arslan (4) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araç içerisine sıkışan sürücü kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak Antakya Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Görgü tanıkları: "Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde savrulmuş ve ağır yaralanmışlardı. Ayrıca Emniyet Kemeri takılı olmadığı için hava yastıkları açılmamıştı" dedi. Kaza sonucu hayatını kaybeden iki çocuk annesi Fatma Arslan Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi ve cenaze işlemlerinin ardından Yayladağı ilçesi Çabala Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede, Fatma Arslan’ın annesi ve ailesinin feryadı yürekleri dağladı.

4 yaşındaki İzzet’in durumunun iyi olduğu, fakat baba Mehmet Arslan ve 1 yaşındaki kızı Elif’in hayatı tehlikeyi henüz atlatamadıkları, yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (MT-GD)