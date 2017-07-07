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Hatay'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı

Hatay'da, ‘ByLock' kullandıkları iddiasıyla 48 kişi gözaltına alındı.

Hatayda FETÖ operasyonu: 48 gözaltı

07 Temmuz 2017 10:45

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 66 kişiden 48’i gözaltına alındı.
Haklarında yakalama kararı çıkartılan firari 18 kişinin aramasına devam ediliyor

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 


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