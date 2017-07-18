Hatay’da FETÖ operasyonunda 19 tutuklama

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 58 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki işleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adem Karagöz

