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Hatay’da FETÖ zanlısı doktor tutuklandı

Hatay’da ByLock programı kullandığı tespit edilen ve hakkında arama kararı bulunan doktor yakalandı.

Hatayda FETÖ zanlısı doktor tutuklandı

14 Ağustos 2017 12:07

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri tarafından Güzelce mevkiinde yol kontrolü yaparken durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü uygulaması yapılırken, araçta bulunan doktor Sinan Doğan’ın kimlik kontrolünde Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY’nin haberleşme ağı olan ‘ByLock’ programını kullandığı ve hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Kırıkhan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sinan Doğan, ifadesinin alınmasının ardından Kırıkhan Adliyesi’ne sevk edildi. Doğan, Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, Yayladağı F tipi Kapalı

Cezaevi'ne gönderildi. 

İsmet Biçen


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