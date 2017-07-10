Diğer
Kategoriler

Hatay'da FETÖ'den 19 kişi tutuklandı

Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı ‘ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 61 kişiden 19’u tutuklandı.

Hatayda FETÖden 19 kişi tutuklandı

10 Temmuz 2017 22:34

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu haklarında yakalama kararı çıkartılan 71 kişiden 61'i gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 31’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 8 kişi ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 3 kişinin işlemleri sürerken, haklarında yakalama kararı çıkartılan firari 10 kişi aranıyor.  

Adem Karagöz - Buğra Güney
 

Etiketler: fetö, Hatay, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!