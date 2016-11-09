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Hatay'da içmesuyu kaptajına terör saldırısı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde içme suyu kaptajına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu içme suyu hattı zarar gördü.

Hatayda içmesuyu kaptajına terör saldırısı

09 Kasım 2016 14:45

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıseki Mahallesi’nde suyun az gelmesi üzerine bugün öğlen saatlerinde Kurşunlu ve Değirmendere mevkilerine kontrol yapmaya giden Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, Derebani Deresi’ni geçtikten sonra Değirmendere Yaylası’na yaklaşık bin 500 metre uzaklıkta bulunan su gözlerinin toplandığı alanda bir patlama olduğunu ve betonarme yapının tamamen parçalandığını tespit etti. Sarıseki Mahallesi’nin su ihtiyacını karşılayan içme suyu hattının parçalanmış halde ve suyun boşa aktığını gören 2. Bölge İçmesuyu Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayın Amanoslar'daki teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda olay yerine gidilmesinin tehlikeli olması ve herhangi başka bir vakanın oluşmasına meydan vermemek amacıyla soruna müdahale edilemediğini belirten HATSU yetkilileri, güvenlik güçleri tarafından yapılacak kontrollerin ardından patlayan boruların tamir edileceğini ve suyun tekrardan düzene gireceğini aktardı. 

Etiketler: Hatay, içmesuyu kaptajı, terör saldırısı


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