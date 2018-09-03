Hatay’da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bal Armudu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaçak kazı yapan A.K. (22), H.Y. (37) ve K.Y. (36) jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan Jandarma Komutanlığı Güzelce Jandarma Asayiş Timi, devriye görevi yaptığı sırada Amanos Dağı eteğinde bulunan eski kale mevkisinde kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Jandarma, 3 şahsı gözaltına alırken, zanlıların define aramada kullandıkları dedektör, jeneratör, hilti, su hortumu ve diğer malzemelere el koydu. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların daha önce de kaçak kazı yapmaktan suç kaydının olduğu öğrenildi.

İsmet Biçen