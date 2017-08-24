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Hatay’da kaçan minibüsten 1’i ölü, 32 kaçak göçmen çıktı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde jandarmanın ‘dur’ ikazına uymayan ve terk edilmiş bulunan minibüs içerisinde 1’i ölü 5’i yaralı halde 32 kaçak göçmen bulunurken, kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Hatayda kaçan minibüsten 1i ölü, 32 kaçak göçmen çıktı

24 Ağustos 2017 21:46

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesinden 112 Acil Çağrı Merkezine, 2 araç ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı yapıldığı ve gerekli araştırmayı yapmak üzere bir Jandarma devriyesi söz konusu bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, “İçerisinde kaçak göçmen olduğu değerlendirilen araçları durdurmak için ‘dur’ ikazında bulunulmuştur. Araç şoförleri uyarıları dikkate almayıp, araçları devriye ekibinin üzerine sürerek bölgeden kaçmaya başlamışlardır. Bunun üzerine güvenlik birimleri söz konusu araçları takibe başlamış, takip esnasında kaçan araçlara durmaları yönünde birçok kez ‘dur’ ihtarı yapılmış, ikazlara uyulmayınca havaya uyarı atışı yapılmıştır. Kovalamaca sonunda Çetenli Mahallesi civarında terk edilmiş olarak bulunan 31 NEC ... plakalı beyaz renkli minibüs içinde yapılan incelemede; 5'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış 31 kaçak göçmen ile hayatını kaybeden A.A.H. isimli Suriye uyruklu bir kişinin olduğu tespit edilmiştir. Yaralı şahıslar Altınözü Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Minibüs sürücüsü ilimiz nüfusuna kayıtlı Ş.T. isimli şüpheli kaçmaya çalışırken yakalanmış olup, olayda kullanılan diğer araç ve sürücüsünün tespiti için çalışmalar sürdürülmektedir” denildi. 

Adem Karagöz


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