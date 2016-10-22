Antakya Cumhuriyet meydanında Kolpa grubunun konseriyle başlayan kutlamada konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Takımımız Hatay tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı bizler de bundan dolayı gururuyuz ve mutluyuz" dedi.

Takımlarının 2010 yılında Antakya Belediyesi iken kurduklarını belirten Başkan Savaş, ”Biz sadece basketbolda değil, tüm branşlarda birinci olmak için yola çıktık. Diğer branşlarda da birçok başarı elde ettik ama Hatay tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdık. Ekibimiz bu kupayı Hatay halkına armağan etti onları tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı kazandıkları kupayı hava kaldırarak coşkuyu vatandaşlarla ile birlikte yaşadı.,

Kutlamalar daha sonra havai fişek gösterileriyle son buldu.

Adem Karagöz