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Hatay’da kupa coşkusu

Basketbolda, rakibi Fenerbahçe’yi 60-55 yenerek 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan ve tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Hatay Büyükşehir Belediye spor için kutlama yapıldı.


22 Ekim 2016 23:10

Antakya Cumhuriyet meydanında Kolpa grubunun konseriyle başlayan kutlamada konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Takımımız Hatay tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı bizler de bundan dolayı gururuyuz ve mutluyuz" dedi.

Takımlarının 2010 yılında Antakya Belediyesi iken kurduklarını belirten Başkan Savaş, ”Biz sadece basketbolda değil, tüm branşlarda birinci olmak için yola çıktık. Diğer branşlarda da birçok başarı elde ettik ama Hatay tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdık. Ekibimiz bu kupayı Hatay halkına armağan etti onları tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı kazandıkları kupayı hava kaldırarak coşkuyu vatandaşlarla ile birlikte yaşadı.,

Kutlamalar daha sonra havai fişek gösterileriyle son buldu.  

Adem Karagöz

Etiketler: 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, basketbol, fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediye spor


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