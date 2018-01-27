Hatay’da Mehmetçiğin geçiş güzergahlarına dev Türk bayrakları asıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtının, 8 gününde de operasyonlar sürüyor. Sınıra askeri sevkiyatın yapıldığı Hassa ilçesindeki Ardıçlı Mahallesi’nde Mehmetçiğin geçiş yaptığı güzergahlara dev Türk bayrakları asıldı. Mahalle halkı tarafından askerlere moral vermek amacıyla Türk bayraklarını asmak istediklerini ifade eden Ardıçlı Mahalle Muhtarı Mehmet Bozkurt, “Sağolsun Darıca Belediyesi bize bayrak gönderdi. Şanlı bayraklarımız gökyüzünde sallanması için, Mehmetçiğimizin güzergahında onlara moral olması için bu alanı komple bayraklarla donatıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Daha fazlasını yapmak isteriz ama elimizden gelen bu. Ardıçlı Mahallemizi gelin evi gibi boydan boya bayraklarla süsleyeceğiz. Mehmetçiğimize moral olması için yapıyoruz. Buradan geçiyorlar. Onların her zaman için yanlarında olduğumuzu göstermek için 24 saat hizmetlerindeyiz” dedi.

Mesut Alan - Yakup Söylemez - Samet Doğru

