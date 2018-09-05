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Hatay'da orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü

Hatay’ın Arsuz ilçesi Amanos dağı eteklerinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Hatayda orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü

05 Eylül 2018 21:50

Edinilen bilgilere göre, Derekuyu mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 2 helikopter, 12 arazöz, 2 su tankı, 2 dozer ve 100 yangın söndürme işçisi ile müdahale ettiklerini belirtti. Yaklaşık 4 hektar ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığı soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Ketmen, sarp ve kayalık bir alanda başlayan yangını hızlı müdahale ve özverili çalışma ile kısa sürede kontrol altına aldıklarını kaydetti.

Necati İvgin
 

 

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