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Hatay’da orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağı eteklerinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hatayda orman yangını

07 Ağustos 2017 21:20

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Beşikgöl mevkiinde 2 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangına orman işletme müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme personeli katıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, sarp ve kayalık bir bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına alındığı belirterek, ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

Necati İvgin
 


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