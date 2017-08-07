Hatay’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Beşikgöl mevkiinde 2 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangına orman işletme müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme personeli katıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, sarp ve kayalık bir bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına alındığı belirterek, ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Necati İvgin

