Diğer
Kategoriler

Hatay'da orman yangını |Hatay haberleri

Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalında çıkan yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Hatayda orman yangını |Hatay haberleri

06 Eylül 2018 12:34

Edinilen bilgilere göre, Dörtyol ilçesi Amanos Dağı eteklerinde bulunan Yeşil Mahalle mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile söndürme çalışması başlattıklarını belirtti. Yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını bildiren Ketmen, 1 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarına geçildiğini kaydetti.  

Necati İvgin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç