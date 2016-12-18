Hatay’ın Antakya ilçesi TOKİ Camii önünden başlayarak Antakya Şehitliğinde son bulan ve Türk bayrakları bulunan konvoyda Antakya şehir turu yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte grup adına bir açıklama yapan Ömer Bilgin, hainin karşısında hep dik duracaklarını söyledi. Bilgin, “Asırlar boyu zalimin karşısında dimdik durmuş, kırılmış ama asla eğilmemiş, ezilmiş ama asla ezmemiş, ölmüş, öldürülmüş ama asla doğruluktan, adaletten şaşmamış yüce Türk milleti. Bu asır ve zamanda göstermiştir ki, senin düşmanların düşmanlıktan vazgeçmeyecek senin mazluma kucak açan asil duruşun onları çılgına çevirecek. Senin adaletin onların başını döndürecek. Başları döndükçe, kudurdukça sana saldıracaklar. Türlü kahpeliklerle sahtekar ayak oyunlarıyla seni alaşağı etmeye çalışacaklar. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Hainin karşısında hep dik duracağız. Eğilip bükülmeyeceğiz. Zalimin elini, eteğini öpmeyeceğiz. Bizler, vatan, millet, devlet ve bayrak aşkına dini İslam yolunda gerekirse ölmeye ant içmiş vatan evlatlarıyız. Şehadet bizim için Allah'a kavuşma, Peygamber Efendimize komşu olma yoludur. Gurur ve onur duyarız. Rabbim tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin” dedi.

Antakya Şehitliğinde son bulan konvoyda AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Buğra Güney

