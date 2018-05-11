Diğer
Kategoriler

Hatay’da seyir halindeki araç alev aldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Refüjdeki ağaca çarparak durabilen aracın sürücüsü, araçtan atlayarak canını kurtardı.

Hatayda seyir halindeki araç alev aldı

11 Mayıs 2018 11:28

Antakya ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 31 EP 001 plakalı araç seyir halindeyken alev aldı.
Araç sürücüsü aracını refüje çıkarıp ağaca çarparak durabildi. Alevlerin artmasıyla araçtan atlayarak kurtulan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aracın alev aldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar ve çevre esnafı alevleri söndürmeye çalışırken, giderek alevlerin arttığı araçta tüp paniği yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. 

Adem Karagöz

Etiketler: araç yangını, Hatay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç