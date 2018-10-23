Hatay'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişiler pastane önündeki 2 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu M. Emre Ö. göğüs ve bacağından, Ahmet A. ise sırtından yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haberi alan yaralı yakınları hastaneye akın ederken, emniyet ekipleri hastane önünde önlem alarak olayların büyümesini engelledi. İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa Mert

