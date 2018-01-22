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Hatay'da sınır karakolu yakınlarına roket düştü

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kalatepe Karakolu yakınlarına Afrin bölgesinden roket düştü.

Hatayda sınır karakolu yakınlarına roket düştü

22 Ocak 2018 13:30
Hatay'da sınır karakolu yakınlarına roket düştü - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınırındaki Kalatepe Karakolu ile AFAD çadırlarının bulunduğu bölgeye Afrin'deki teröristler tarafından atılan bir roket düştü.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Olay sonrası askerler roketin düştüğü yerde inceleme yaptı. 

Mustafa Beşer - Yakup Söylemez - Adem Akalan

Etiketler: Hatay, roket

 

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