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Hatay’da Suriyeli Danışma Ofisi açıldı

Hatay’da mültecilerin sorunlarını çözmek amacıyla Suriyeli Danışma Ofisi açıldı.


17 Ekim 2016 13:23

Kalkınma Bakanlığı’nca 2016 yılı Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Nüfusun Toplumsal Uyumu İçin Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen, Hatay Valiliği koordinasyonunda Antakya Kaymakamlığı’nca yürütülen Antakya Suriyeli Danışma Ofisi Hatay’da faaliyete girdi.

Suriyeli Danışma Ofisi Koordinatörü Yılmaz Boyar, yaptığı açıklamada, Antakya ilçesinde hizmet vermeye başlayan Suriyeli Danışma Ofisi'nin Suriyelilerin Türkiye’de kaldıkları süre zarfında karşılaştıkları başta sağlık, eğitim, sosyal yardım, iş piyasasına erişim olmak üzere her türlü probleme çözüm sağlamak ve adaptasyon sorununu ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti.

Boyar, ayrıca şu an aktif olarak Antakya ilçesinde ikamet eden Suriyelilerin diğer illere seyahatinde almaları gereken yol izin belgelerinin de yine Antakya Kaymakamlığı Suriyeli Danışma Ofisi tarafından verildiğini belirtti. 

Adem Karagöz

Etiketler: Hatay, Suriyeli Danışma Ofisi


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