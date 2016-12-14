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Hatay'da terör operasyonu: 20 gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.


14 Aralık 2016 12:13

Edinilen bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde bölücü terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için tespit edilen adreslerde arama yaptı. Sabaha karşı Özel Harekat polislerinin de katılımıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Necati İvgin
HATAY 


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