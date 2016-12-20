Edinilen bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde bölücü terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla bazı şahısların evlerine operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katılımıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Buğra Güney