Hatay’da teröristlerle sıcak temas sağlandı

Amanos Dağları kırsalında PKK’nın yapılanmasını sonlandırmaya yönelik Hatay İl Jandarma Komutanlığı birlikleri ile koruyucuların da katıldığı operasyonlar devam ediyor. Sabah saat 10.00 sularında Arsuz Derekuyu kırsalında operasyonda olan güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristlerce sıcak temas sağlanırken, teröristlerin ormanlık alanı ateşe vererek sık ormanlık alana doğru kaçtıkları belirtildi.

Teröristlerin sıcak temasın sonrasında kaçmak için yer yer ateşe verdikleri bölgedeki yangın Arsuz Orman İşletme Şefliği ekiplerinin bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından başlattığı çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyonlar devam ederken, teröristlere ait C-4 patlayıcı maddenin yanı sıra, yaşamsal malzemelerin de ele geçirildi.

Mustafa Mert