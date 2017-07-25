Hatay'da üreticiye 18 bin 400 adet tuzak dağıtıldı

Finansmanının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılandığı projede, ihracatı yapılan ürünlerde büyük zararlara yol açan ve ihraç edilen ürünlerin geri dönme sebebi olan Akdeniz meyve sineği ile yıl boyunca toplu mücadele etmenin amaçlandığı belirtildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Koordinasyonluğunda yürütülen “Akdeniz Meyve Sineği ile Toplu Mücadele Projesi” kapsamında Erzin'de, Bakanlık yetkilisi Yalçın Ocak, Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mehmet Karacaoğlu, Mersin, Osmaniye ve Hatay bitkisel üretim şube müdürleri ve projenin yürütüldüğü Ceyhan, Yumurtalık, Tarsus, Toprakkale, Erzin, Dörtyol, Arsuz ve Samandağ ilçe müdürleri ve sorumlu personellerinin katılımıyla 2017 yılı 1. Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Erzin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mutlu Duran, amaçlarının üreticileri mağdur etmemek olduğunu belirterek, “Bir yıl boyunca büyük sıkıntılar çekilerek üretilen ürünlerin daha kaliteli olması ve zarara uğranmaması için çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca üreticilerimizi devamlı bilinçlendirmek için ara ara toplantılar düzenleyerek bilgi alış verişinde bulunuyoruz” dedi.

Erzin'de üreticilere 18 bin 400 adet Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldığını belirten Duran, bu tuzakların 4 ay boyunca etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

Mehmet Uras