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Hatay’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yeni kurulduğu tespit edilen uyuşturucu hap imalathanesine üretim sırasında jandarma tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hatayda uyuşturucu hap imalathanesine baskın

30 Aralık 2017 11:52

Alınan bilgiye göre Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan kaydı bulunan bazı şüphelilerin Reyhanlı’da depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretime başlayacakları tespit edildi. Şahısların uyuşturucu madde üretimine başladıkları an operasyon düzenlendi. İmalathanede çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi. 

Adem Karagöz

Etiketler: Hatay, uyuşturucu

 

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