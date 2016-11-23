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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


23 Kasım 2016 00:30

Hatay Dörtyol'da uyuşturucu sattıkları tespit edilen 9 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşil Mahalle ve Ocaklı Mahallesinde belirlenen adreslere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü mahkemece tutuklanırken, 5’i kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Necati İvgin
 

Etiketler: Hatay, uyuşturucu


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