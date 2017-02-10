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Hatay'da uzun namlulu av tüfeklerine yasak

Hatay Valiliği, terör eylemleri de dikkate alınarak, M16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanılmasının yasaklandığını bildirdi.

Hatayda uzun namlulu av tüfeklerine yasak

10 Şubat 2017 18:52

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 31 Ocak 2017 tarih ve 26152 sayılı yazılı talimatları ile güvenlik kuvvetleri ve dünya orduları tarafından da kullanılan M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu, tam otomatik atış yeteneğine sahip ve harp silahı görünümünde yivli/yivsiz av tüfeklerini, özellikle terör olaylarının yaşandığı bölgelerde taşıyanlarla ilgili olarak hava keşif, İHA ve diğer gözetleme vasıtalarıyla yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde avcı-terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, taşınan silahın uzun namlulu ve harp silahlarına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verilebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu çerçevede terör olaylarının yaşandığı bölgelerde ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu, yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanımının kısıtlanmasının istenildiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle Valiliğimizin 8 Şubat 2017 tarihli kararı ile OHAL süresi boyunca ilimiz genelinde ruhsatlı dahi olsa güvenlik kuvvetlerince de kullanılan uzun namlulu ve harp silahı görünümlü olan yivli/yivsiz tüfeklerin vatandaşlarca taşınması ve kullanımı yasaklanmıştır. Emre aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 227 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır" denildi. 

Buğra Güney

Etiketler: Hatay, uzun namlulu av tüfekleri, yasak


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