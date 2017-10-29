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Hatay'da yağmur altında fener alayı yürüyüşü

Hatay’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Hatayda yağmur altında fener alayı yürüyüşü

29 Ekim 2017 20:47

Cumhuriyet’in 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hatay’ın Antakya ilesinde akşam saatlerinde Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Vali Ürgen Alanı’ndan başlayan yürüyüş, Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi. Yürüyüşe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Belediye meclis üyeleri, partililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağanak yağış altında düzenlenen Fener Alayı’na katılanlar ellerinde bayraklar ve meşalelerle marşlar söyleyerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. 

Satuk Buğra Güney

Etiketler: fener alayı yürüyüşü, Hatay

 

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