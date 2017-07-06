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Hatay'da yakalanan canlı bombalar adliyeye sevk edildi

Hatay sınırında MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalanan 5 canlı bomba ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatayda yakalanan canlı bombalar adliyeye sevk edildi

06 Temmuz 2017 09:19

Suriye’den canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen 3'ü Suriye uyruklu 2'si Türk 5 kişi, Hatay Mit Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay il merkezine ulaşmadan yakalandı. Altınözü ilçesinden, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenilen ve ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde intihar kemerleri bulunan eylemcilerin sorgulamaları yaklaşık 2 hafta sürdü.

Hatay Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 8 kişi, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. 

Adem Karagöz
 

Etiketler: Hatay, MİT


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