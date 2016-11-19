Hatay Mesleki Eğitim Kursu Toplantı Salonunda gerçekleşen kahvaltı etkinliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Toplum Gönüllüleri İnsani Yardım Derneği çocuklar için de çeşitli müzik ve eğlence etkinliği gerçekleştirdi. Yetim çocuklar, çalınan müzikler eşliğinde palyaçolarla eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları mutlu etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, amaçlarının dezavantajlı bireylerin kendilerini toplumun bir parçası hissetmesini ve önemli insan olduğunu hissetmesi için bu etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Savaş, Türkiye’de gece uyurken 79 Milyon içerisinde bir tane annenin ve bir tane çocuğun bile aç uyumasını istemediklerini ifade ederek, “Hatay Toplum Gönüllüleri İnsani Yardım Derneği’ne kayıtlı ailelerimizle ve çocuklarımızla birlikte olduk. Bunlar Hatay’ın çeşitli yerlerinde ama daha çok Antakya ve Defne’de oturan ihtiyaç sahibi ailelerimizin kendileri ve çocuklarıydı. Bu devantajda farklı bölgelerde bu büyüklerimizle ve kardeşlerimizle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Amacımız bu devantajlı guruplarda kendilerini toplumun bir parçası hissetmesi, önemli insan olduğunu hissetmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci vatandaşı olduğunu hissetmesi. Ben zaman zaman hem bu dernek ve bunun gibi dernekler vasıtasıyla yardımlar hem bizim yardımımızla bu insanlarımızı hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Kahvaltı yaptık. Hepsi çok eğleniyordu. Palyaçolarımız vardı, müzik vardı, çocuklarımız ve gençlerimiz eğleniyorlardı. Bir yanda da kahvaltımızı birlikte yapmanın o zevkini tattık. Onun sonunda da gençlerimizin okulla ilgili kalem, defter, çanta özellikle erkek çocuklarımızı sevindirecek futbol topu gibi onların ihtiyaçlarını karşılamak babında hediyeler verdik. Mutlu oldular. Tabi istiyoruz ki Türkiye’de gece uyurken 79 Milyon içerisinde bir tane annemiz, bir tane çocuğumuz bile aç uyumasın. Ama maalesef gelinen noktada gerek dünyadaki ekonomik gidişatın negatife dönmesi gerek ülkemizde gerek Ortadoğu’da hem ekonomik hemde toplumsal huzur anlamındaki gidişatın istediğimiz şekilde olmaması bizi üzmekte. Özellikle serhat şehri olan Hatay’da biz insanlarımızın aç kalmamasını, açıkta kalmaması için mücadele ediyoruz gücümüz yettiğince büyükşehir olarak. Bu dezavantajlı gurupların yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

