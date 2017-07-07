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Hatay'daki canlı bomba operasyonunda 2 gözaltı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 4 gün önce Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen bir şahsın çantasındaki canlı bomba düzeneğiyle yakalanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hataydaki canlı bomba operasyonunda 2 gözaltı

07 Temmuz 2017 12:50

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz Salı günü Yayladağı ilçesi, Güveççi Mahallesi kırsalında asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalanan canlı bomba ile ilişkisi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı.

M.E. ve M.E. isimli şahısların sorgulamaları Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince yapıldı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıslar daha sonra Yayladağı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

İsmet Biçen


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