Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Aralık Cuma günü, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 317 Sokağa 09:30-13:30 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 308 Sokağa 14:00-18:00 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 313 Sokağa 09:00-13:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Yenice, Kösrelik, Olgunlar, Şakşak, Sungur ve Sürütme mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Yeni Mahallesine 08:30-12:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesine, Alaybeyli ve Ceylanlı mahallelerine 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Antakya ilçesi Maraşboğazı Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Saraykent Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Narlıca, Bozhöyük, Bitiren, Açıkdere, Akcurun, Mansurlu, Gökçegöz, Tanışma, Madenboyu, Üzümdalı, Bohşin, Apaydın, Melekli, Alaattin, Yeşilova, Saçaklı, Suvatlı, Demirköprü ve Avsuyu mahalleleri 07:00-16:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Oğulpınar, Çakıryiğit, Fevzipaşa, Kuşaklı, Akyayla, Alakuzu ve Kavalcık mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Varışlı ve Kurtuluş (Merkez) mahalleleri 07:00-16:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi Yasemin Sokakta 06:00-08:00 saatleri arasında, Üçgüllük Mahallesi Ada Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesine, Yenişehir Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesine, Hürriyet Mahallesi Şehit Yalçın Aydın Caddesine, Meydan Mahallesi 518 Sokakta 08:30-17:30 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde 12:00-14:00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.