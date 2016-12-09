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Hatay’ın 9 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay’ın Samandağ, İskenderun, Hassa, Antakya, Yayladağı, Altınözü, Dörtyol, Payas ve Reyhanlı ilçelerinde pazar günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Hatayın 9 ilçesinde elektrik kesintisi

09 Aralık 2016 10:30

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Aralık Pazar günü, Samandağ ilçesi Yeni Mahalleye 09:00-11:00 saatleri arasında, İskenderun İlçesi Dumlupınar ve Muradiye mahalleleri ile İtfaiye, SSK Hastanesi, Şehit Haydar Polis Karakolu ve Hatsu Su Kuyularına 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir Mahallesi 23 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Şehit Polis Murat Kaya ve Şehit Mustafa Mercanoğlu caddelerine 09:00-17:30 saatleri arasında, Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesine, Süleymaniye Mahallesi 31 Sokağa, Meydan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Hassa İlçesi Akbez Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Gazeluşağı ve Yeniyapan mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Mazmanlı ve Akkülek mahallelerine 09:00-13:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesine 08:00-12:00 saatleri arasında, Şirince Mahallesine 13:00-15:00 saatleri arasında, Aydınlıkevler Mahallesine 15:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Çabala, Kızılçat, Aşağıpulluyazı ve Yukarıpulluyazı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Altınözü ilçesi Tepehan, Kazancık ve Altınkaya mahalleleri 09:00-12:00 saatleri arasında, Yenişehir ve Tokaçlı mahalleleri 13:00-16:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Özdal Sokağa 00:15-02:00 saatleri arasında, Özerli Mahallesi 4 Nolu Sokağa 02:15-04:00 saatleri arasında, Özerli Mahallesi Canlar Sokağa 04:15-06:00 saatleri arasında, Sanayi Mahallesi Botaş Sokağa 06:15-08:00 saatleri arasında, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Şehit Nuri Demir Caddesine 08:15-10:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Reyhanlı ilçesi Esentepe ve Bahçelievler mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir, Bahçelievler, Adabucak, Kurtuluş, Bayır, Cumhuriyet, Mustafa Kemal, Fidanlık, Değirmenkarşı, Pınarbaşı, Yeşilova, Yeni, Bağlar, Kavalcık, Çakıryiğit, Fevzipaşa, Oğulpınar, Alakuzu, Kuşaklı ve Cilvegözü mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, elektrik kesintisine gidilecek. 

Etiketler: elektrik kesintileri, Hatay


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