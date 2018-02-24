Hatay'ın neyi meşhur?|Hatay'da ne yenir, yöresel yemekleri nelerdir?

Uçsuz bucaksız bir coğrafya... Eşsiz bir topografya üzerine oturan kubbeler, minareler, daracık sokaklardan dünyaya sızan lezzet kokuları... Hatay, tarihin bir kente izdüşümü; sırrını ele vermeyen bir arayış, dünya medeniyet tarihinde evrensel bir imge. Birliktelik ve hoşgörü kavramlarını lezzetlerinde harmanlayıp dünyaya hediye eden şehir. Akdeniz’in batısından Orta Doğu’ya bu topraklarda var olmuş herkesten ve her şeyden devraldığı seslerle kendi dünyasını oluşturmuş bir kaynak. Geleneklerle yoğurulan Hatay; hırçın Asi Nehri boyunca uzanan bereketli toprakları, coğrafi, ticari, politik ve kültürel olarak birbirine bağlar. Bütün bunların yanında Akdeniz ve Orta Doğu mutfağından zenginliklerle donanmış koskocaman zengin bir sofra mevcut.

Kâğıt kebabı, oruk, dövme (Aşur), semirsek, tepsi kebabı, humus, zahter salatası, künefe, Peynirli irmik helvası, Kabak tatlısı, cevizli biber, küflü çökelek salatası, turplu tarator, yumurta öccesi; Hatay adıyla özdeşleşmiş yemeklerden bazıları. Bu güzel yemeklerin bir kısmı Hatay’dan tüm Türkiye’ye yayıldı. Yine de tatmak için dahi Hatay’a gitmek şart.

Her şehirde olduğu gibi bu şehrinde eşrafları, esnafları var. Mehmet Ali Kuseyri ve oğulları Kâzım ile Mete kardeşler gibi turizm adına şehre yön verenler... Süheyl Budak gibi bölgenin mutfak kültürünü araştıran, yazan, emek harcayanlar... Hatay Sultan Sofrası sahibi Metin Tansal gibi şehrin mutfağını yaşatmaya çalışanlar... Ya da Selâhattin Toma gibi AMİCHİA ismi ile gastronomik marka oluşturanlar... Hepsi, Hatay’da yetişen ürünlere değer katan isimler. Her şehrin bu anlamda coğrafyasına değer veren böyle karakterlere ve insanlara ihtiyacı bulunuyor.

CEVİZLİ BİBER

Malzemeler:

4 dilim bayat ekmek

½ su bardağı ceviz içi

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı pul biber

2 diş sarımsak

Tuz

Kimyon (arzuya göre)

1 çay kaşığı karabiber

Zeytinyağı

4 adet kapya biber

Cevizli Biber Nasıl Yapılır?

Biberler kısa süre haşlanır, kabukları soyulur ve blenderdan geçirilir. Bayat ekmekler ilave edilerek tekrar blenderdan geçirilir. Kalan tüm malzeme de karıştırılarak eklendikten sonra servise hazırdır.

SOĞAN KEBABI

Malzemeler:

1kg kebaplık soğan

800 g karışık kıyma (Dana ve kuzu yarı yarıya karışık)

1 kahve fincanı nar ekşisi

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Soğan Kebabı Nasıl Yapılır?

Soğanlar, saçaklı tarafından kesilerek bıçakla tam ortasından uzunlamasına kesilir (kopmayacak şekilde). Kıymaya salça ve baharatlar ilave edilir, güzelce yoğrulur. Ardından soğanların içerisine ceviz büyüklüğünde kıymalar koyarak bir tepsiye dizilir. İçerisine su ve nar ekşisi eklenerek ağzı kapalı 230 derecelik fırında 1 saat pişirilir. Sıcak servis edilir.

Türkiye gazetesi