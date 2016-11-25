Alınan bilgilere göre, Suriye'nin Lazkiye kırsalında iki gündür devam eden çatışmalar sonrası, Suriye topraklarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Topraktutan Karakolu karşısında bulunan, Suriye'nin İdlib kentine bağlı Obin köyü yakınlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çıkan yangının sınıra çok yakın bölgede olması ve Türkiye'ye sıçrama ihtimalinin bulunması nedeniyle, bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Mehmet Toktaş

