Diğer
Kategoriler

Hataylı Afrin şehidini binler uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hataylı Afrin şehidini binler uğurladı

11 Şubat 2018 14:24

Türk bayrağına sarılı şehit Ekiz’in (27) naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan baba Mehmet Ekiz, “Oğlum beni bırakıp da gitme” diye ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan anne Nuran Ekiz'i ise sağlık ekipleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı.
Burada helallik alınmasının ardından şehit Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, öğle namazını müteakip Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı'nda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay milletvekilleri, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral T. Erkan Olgay, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç