Hataylı Afrin şehidini binler uğurladı

Türk bayrağına sarılı şehit Ekiz’in (27) naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan baba Mehmet Ekiz, “Oğlum beni bırakıp da gitme” diye ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan anne Nuran Ekiz'i ise sağlık ekipleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, öğle namazını müteakip Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı'nda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay milletvekilleri, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral T. Erkan Olgay, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce vatandaş katıldı.