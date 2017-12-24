Hataylı Hristiyanlar Noel’i kutladı



Ayin öncesinde kilise çanı çaldı, çanın çalmasıyla aşırı yağmura rağmen kiliseye akın eden Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını kutladılar. Antakya Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayini kilise papazları Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti.

Akşam saatlerinden itibaren kiliseye gelmeye başlayan Hristiyan vatandaşlara Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan küçük hediyeler verildi. İlahilerin okunduğu Noel ayininde mum yakan Hristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti.

Noel ayinine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Linda Stuart Specht’te katıldı.

Satuk Buğra Güney